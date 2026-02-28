Турист из Москвы рассказал о ситуации в Катаре

СОЧИ, 28 фев – РИА Новости. Турист из Москвы Рамазан Абдурахманов рассказал РИА Новости, что сейчас в столице Катара в Дохе нет никаких ограничений, взрывов не слышно, однако власти рекомендуют оставаться дома.

Мужчина приехал в Доху вместе с младшим братом несколько дней назад. Сейчас, по его словам, взрывов не слышно. Они проживают в районе Аль-Садд. "Паники нет. Взрывов нет. Узнали о ситуации из новостей", - сказал он.