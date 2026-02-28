Рейтинг@Mail.ru
Турист из Москвы рассказал о ситуации в Катаре
Туризм
 
18:45 28.02.2026
Турист из Москвы рассказал о ситуации в Катаре
Турист из Москвы рассказал о ситуации в Катаре
Турист из Москвы Рамазан Абдурахманов рассказал РИА Новости, что сейчас в столице Катара в Дохе нет никаких ограничений, взрывов не слышно, однако власти... РИА Новости, 28.02.2026
96
1920
1920
true
Турист из Москвы рассказал о ситуации в Катаре

Дым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе
СОЧИ, 28 фев – РИА Новости. Турист из Москвы Рамазан Абдурахманов рассказал РИА Новости, что сейчас в столице Катара в Дохе нет никаких ограничений, взрывов не слышно, однако власти рекомендуют оставаться дома.
"Находимся в Дохе, все спокойно, ограничений вроде нет, просто пришло уведомление с рекомендацией оставаться дома", - рассказал собеседник.
Мужчина приехал в Доху вместе с младшим братом несколько дней назад. Сейчас, по его словам, взрывов не слышно. Они проживают в районе Аль-Садд. "Паники нет. Взрывов нет. Узнали о ситуации из новостей", - сказал он.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Туризм
 
 
