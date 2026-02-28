Российский турист рассказал, что не может вылететь из Абу-Даби

ВОЛГОГРАД, 28 фев - РИА Новости. Россиянин Сергей рассказал РИА Новости, что уже несколько часов не может вылететь с сыном в Москву из Абу-Даби.

"Вылет должен был быть 17.35 (по местному времени). На данный момент перенесли, но самолёт из Москвы даже ещё не вылетел в Абу-Даби. Туроператор долго не выходил на связь, и только сейчас сообщили, что пришлют автобус, чтобы повезти в какую-то гостиницу", - рассказал Сергей.