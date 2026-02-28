https://ria.ru/20260228/turist-2077441589.html
Российский турист рассказал, что не может вылететь из Абу-Даби
Российский турист рассказал, что не может вылететь из Абу-Даби
Россиянин Сергей рассказал РИА Новости, что уже несколько часов не может вылететь с сыном в Москву из Абу-Даби. РИА Новости, 28.02.2026
ВОЛГОГРАД, 28 фев - РИА Новости. Россиянин Сергей рассказал РИА Новости, что уже несколько часов не может вылететь с сыном в Москву из Абу-Даби.
По словам мужчины, сейчас он находится в аэропорту Абу-Даби
вместе с маленьким сыном, они должны были вылететь в Москву
в субботу.
"Вылет должен был быть 17.35 (по местному времени). На данный момент перенесли, но самолёт из Москвы даже ещё не вылетел в Абу-Даби. Туроператор долго не выходил на связь, и только сейчас сообщили, что пришлют автобус, чтобы повезти в какую-то гостиницу", - рассказал Сергей.
Ранее в Абу-Даби, по словам очевидцев, были слышны взрывы.
Авиакомпания "Аэрофлот
" ранее в субботу сообщила, что отменяет все рейсы 28 февраля в Дубай
и Абу-Даби и из них на фоне ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ
.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве
при посредничестве Омана
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.