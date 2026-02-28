Рейтинг@Mail.ru
Российский турист рассказал, что не может вылететь из Абу-Даби - РИА Новости, 28.02.2026
15:43 28.02.2026 (обновлено: 17:27 28.02.2026)
Российский турист рассказал, что не может вылететь из Абу-Даби
Российский турист рассказал, что не может вылететь из Абу-Даби
Россиянин Сергей рассказал РИА Новости, что уже несколько часов не может вылететь с сыном в Москву из Абу-Даби. РИА Новости, 28.02.2026
Российский турист рассказал, что не может вылететь из Абу-Даби

ВОЛГОГРАД, 28 фев - РИА Новости. Россиянин Сергей рассказал РИА Новости, что уже несколько часов не может вылететь с сыном в Москву из Абу-Даби.
По словам мужчины, сейчас он находится в аэропорту Абу-Даби вместе с маленьким сыном, они должны были вылететь в Москву в субботу.
"Вылет должен был быть 17.35 (по местному времени). На данный момент перенесли, но самолёт из Москвы даже ещё не вылетел в Абу-Даби. Туроператор долго не выходил на связь, и только сейчас сообщили, что пришлют автобус, чтобы повезти в какую-то гостиницу", - рассказал Сергей.
Ранее в Абу-Даби, по словам очевидцев, были слышны взрывы.
Авиакомпания "Аэрофлот" ранее в субботу сообщила, что отменяет все рейсы 28 февраля в Дубай и Абу-Даби и из них на фоне ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
