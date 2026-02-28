https://ria.ru/20260228/tsakhal-2077455786.html
Израиль зафиксировал очередной ракетный пуск со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала очередной ракетный запуск со стороны Ирана и ведёт их перехват. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ФГУП МИА «Россия сегодня»
