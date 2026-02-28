https://ria.ru/20260228/tsahal-2077437560.html
ЦАХАЛ опубликовала первые кадры ударов по Ирану
ЦАХАЛ опубликовала первые кадры ударов по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
ЦАХАЛ опубликовала первые кадры ударов по Ирану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала первые кадры, на которых видно, как израильские самолеты атаковали военные цели на западе Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
Первые кадры операции ЦАХАЛ против Ирана
ЦАХАЛ опубликовал первые кадры операции против Ирана.
Заявлено, что в рамках операции «Ревущий Лев» израильская армия поразила сотни иранских военных объектов, включая пусковые установки ракет в западном Иране.
ЦАХАЛ опубликовала первые кадры ударов по Ирану
ЦАХАЛ опубликовала первые кадры ударов по военным целям на западе Ирана