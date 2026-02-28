Кондрашов и Рогозина стали чемпионами мира по зимнему триатлону

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне Дмитрий Кондрашов и Дарья Рогозина одержали победы на чемпионате мира по зимнему триатлону в Италии.

Кондрашов показал время 55 минут 31 секунду. Третьим стал Олег Честиков (55 минут 35 секунд). Савелий Анисимов (58.18) завоевал бронзу в зачете спортсменов не старше 23 лет. Дмитрий Щеголев стал победителем в юниорском зачете (не старше 19 лет) с результатом 1 час 1 минута 9 секунд.

Рогозина показала результат 1 час 2 минуты 44 секунды. Россиянка стала чемпионкой мира в пятый раз в карьере. Серебряным призером стала еще одна россиянка Алина Лягаева (01:03.38), которая также выиграла зачет среди спортсменов не старше 23 лет. Лия Гарафутдинова (01:08,16) стала третьей в зачете спортсменов до 23 лет и победительницей среди спортсменов до 19 лет.