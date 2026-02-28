https://ria.ru/20260228/triatlon-2077450272.html
Кондрашов и Рогозина стали чемпионами мира по зимнему триатлону
Кондрашов и Рогозина стали чемпионами мира по зимнему триатлону - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Кондрашов и Рогозина стали чемпионами мира по зимнему триатлону
Россияне Дмитрий Кондрашов и Дарья Рогозина одержали победы на чемпионате мира по зимнему триатлону в Италии. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T16:11:00+03:00
2026-02-28T16:11:00+03:00
2026-02-28T16:11:00+03:00
спорт
россиянка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20260228/petrosyan-2077270737.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россиянка
Кондрашов и Рогозина стали чемпионами мира по зимнему триатлону
Кондрашов и Рогозина выиграли чемпионат мира по зимнему триатлону
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне Дмитрий Кондрашов и Дарья Рогозина одержали победы на чемпионате мира по зимнему триатлону в Италии.
Кондрашов показал время 55 минут 31 секунду. Третьим стал Олег Честиков (55 минут 35 секунд). Савелий Анисимов (58.18) завоевал бронзу в зачете спортсменов не старше 23 лет. Дмитрий Щеголев стал победителем в юниорском зачете (не старше 19 лет) с результатом 1 час 1 минута 9 секунд.
Рогозина показала результат 1 час 2 минуты 44 секунды. Россиянка
стала чемпионкой мира в пятый раз в карьере. Серебряным призером стала еще одна россиянка Алина Лягаева (01:03.38), которая также выиграла зачет среди спортсменов не старше 23 лет. Лия Гарафутдинова (01:08,16) стала третьей в зачете спортсменов до 23 лет и победительницей среди спортсменов до 19 лет.
Зимний триатлон включает в себя бег по пересеченной местности, велогонку на горном велосипеде и лыжную гонку. Соревнования завершатся 1 марта.