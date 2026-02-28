Рейтинг@Mail.ru
Сирены тревоги прозвучали в Тель-Авиве
11:30 28.02.2026 (обновлено: 15:46 28.02.2026)
Сирены тревоги прозвучали в Тель-Авиве
Сирены тревоги прозвучали в Тель-Авиве
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, население получило предписание укрыться в защищенных помещениях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
тель-авив
иран
военная операция сша и израиля против ирана
тель-авив
иран
2026
в мире, тель-авив, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тель-Авив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сирены тревоги прозвучали в Тель-Авиве

Сирены тревоги звучат в Тель-Авиве, населению предписали укрыться в убежище

© REUTERS / Itai RonЛюди в укрытии в Тель-Авиве
Люди в укрытии в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Itai Ron
Люди в укрытии в Тель-Авиве
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, население получило предписание укрыться в защищенных помещениях, передает корреспондент РИА Новости.
Служба командования тыла разослала населению страны сообщение с рекомендацией находиться в бомбоубежищах.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана.
В миреТель-АвивИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
