Сирены тревоги прозвучали в Тель-Авиве
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, население получило предписание укрыться в защищенных помещениях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:46:00+03:00
Сирены тревоги звучат в Тель-Авиве, населению предписали укрыться в убежище