Более трети жителей Москвы тратят на транспорт 5-10% от зарплаты - РИА Новости, 28.02.2026
06:39 28.02.2026
Более трети жителей Москвы тратят на транспорт 5-10% от зарплаты
Более трети жителей Москвы тратят на транспорт 5-10% от зарплаты - РИА Новости, 28.02.2026
Более трети жителей Москвы тратят на транспорт 5-10% от зарплаты
Более трети москвичей признались, что в феврале их расходы на транспорт составили от 5 до 10% зарплаты, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА РИА Новости, 28.02.2026
Более трети жителей Москвы тратят на транспорт 5-10% от зарплаты

РИА Новости: более трети москвичей тратят на транспорт 5-10% от зарплаты

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более трети москвичей признались, что в феврале их расходы на транспорт составили от 5 до 10% зарплаты, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"37% участников отметили, что в этом месяце расходы на транспорт оказались особенно ощутимыми и составили от 5 до 10% от зарплаты. Еще 9% признались, что тратили более 10% ежемесячного дохода, тогда как для 54% опрошенных транспортные расходы не превышали 5% заработка", - к такому выводу пришли аналитики, опросив 3000 москвичей об их затратах на общественный транспорт в феврале.
Проездные билеты московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Москве увеличили скидку на покупку билета "Единый" в "МультиТранспорте"
30 января, 18:05
Согласно результатам исследования, 18% горожан потратили на транспорт в феврале менее 3 тысяч рублей. Самая многочисленная группа (46%) уложилась в диапазон 3-6 тысяч рублей, еще 26% сообщили о расходах в пределах 6-10 тысяч рублей, а 10% - свыше 10 тысяч рублей.
Аналитики выяснили, что траты увеличиваются еще и за счет комбинирования горожанами разных видов транспорта. Так, в феврале многие москвичи чаще прибегали к услугам такси из-за неблагоприятной погоды, а также чтобы сократить время в пути.
Только общественным транспортом - метро, МЦК, МЦД и наземными маршрутами - в феврале пользовались 44% опрошенных. Сочетали метро и такси 34%, что напрямую влияло на рост ежемесячных затрат. Еще 12% комбинировали метро и каршеринг, а 10% преимущественно передвигались на личном автомобиле, изредка прибегая к вызову такси.
Говоря о главном критерии выбора транспорта в феврале, 42% москвичей назвали скорость, 28% - стоимость, 20% - комфорт и 10% - отсутствие пересадок. "На фоне снегопадов и сезонных заторов фактор времени оказался особенно значимым. Именно стремление сократить время в пути стало ключевой причиной увеличения транспортных расходов", - поясняют аналитики.
Очередь на автобусной остановке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Новые люди" предложили поставить отапливаемые остановки в Москве
25 февраля, 20:47
 
