Более трети жителей Москвы тратят на транспорт 5-10% от зарплаты

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более трети москвичей признались, что в феврале их расходы на транспорт составили от 5 до 10% зарплаты, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"37% участников отметили, что в этом месяце расходы на транспорт оказались особенно ощутимыми и составили от 5 до 10% от зарплаты. Еще 9% признались, что тратили более 10% ежемесячного дохода, тогда как для 54% опрошенных транспортные расходы не превышали 5% заработка", - к такому выводу пришли аналитики, опросив 3000 москвичей об их затратах на общественный транспорт в феврале.

Согласно результатам исследования, 18% горожан потратили на транспорт в феврале менее 3 тысяч рублей. Самая многочисленная группа (46%) уложилась в диапазон 3-6 тысяч рублей, еще 26% сообщили о расходах в пределах 6-10 тысяч рублей, а 10% - свыше 10 тысяч рублей.

Аналитики выяснили, что траты увеличиваются еще и за счет комбинирования горожанами разных видов транспорта. Так, в феврале многие москвичи чаще прибегали к услугам такси из-за неблагоприятной погоды, а также чтобы сократить время в пути.

Только общественным транспортом - метро, МЦК , МЦД и наземными маршрутами - в феврале пользовались 44% опрошенных. Сочетали метро и такси 34%, что напрямую влияло на рост ежемесячных затрат. Еще 12% комбинировали метро и каршеринг, а 10% преимущественно передвигались на личном автомобиле, изредка прибегая к вызову такси.