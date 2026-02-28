Токаев поздравил конькобежку Шумекову с тремя золотыми медалями

АСТАНА, 28 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил конькобежку Кристину Шумекову с тремя золотыми медалями на юниорском чемпионате мира, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского лидера.

Президент Казахстана подчеркнул, что выдающийся успех молодой конькобежки - результат ее исключительного таланта, упорного труда, железной дисциплины и несгибаемой воли к победе, он пожелал Кристине блестящего будущего в большом спорте.