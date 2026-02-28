Токаев поздравил конькобежку Шумекову с тремя золотыми медалями

АСТАНА, 28 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил конькобежку Кристину Шумекову с тремя золотыми медалями на юниорском чемпионате мира, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского лидера.
Конькобежка из Казахстана Кристина Шумекова завоевала четыре медали на чемпионате мира среди юниоров в Инцеле (Германия): три золотые на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, и серебряную на дистанции 3000 метров.
"Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что яркое выступление Кристины Шумековой, завоевавшей три золотые медали и титул абсолютной чемпионки мира, стало по-настоящему историческим событием для всего отечественного спорта", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана подчеркнул, что выдающийся успех молодой конькобежки - результат ее исключительного таланта, упорного труда, железной дисциплины и несгибаемой воли к победе, он пожелал Кристине блестящего будущего в большом спорте.
Нидерландская конькобежка выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии
21 февраля, 20:01