17:10 28.02.2026 (обновлено: 17:41 28.02.2026)
В Тель-Авиве жители спрятались на парковке отеля во время атаки Ирана
В Тель-Авиве жители спрятались на парковке отеля во время атаки Ирана
в мире
израиль
сша
тель-авив
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, сша, тель-авив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тель-Авиве жители спрятались на парковке отеля во время атаки Ирана

© REUTERS / Itai RonЛюди в укрытии в Тель-Авиве, Израиль
Люди в укрытии в Тель-Авиве, Израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Жители Тель-Авива спрятались на подземной парковке отеля во время очередной атаки Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Тель-Авиве и центральных районах Израиля сработала воздушная тревога. С утра субботы в Тель-Авиве тревога срабатывала более пяти раз. Данных о пострадавших в Израиле не поступало.
Населению предписано находиться в защищенных помещениях во время ракетных обстрелов.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне операции в Иране
