https://ria.ru/20260228/tel-aviv-2077478117.html
В Тель-Авиве жители спрятались на парковке отеля во время атаки Ирана
В Тель-Авиве жители спрятались на парковке отеля во время атаки Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
В Тель-Авиве жители спрятались на парковке отеля во время атаки Ирана
Жители Тель-Авива спрятались на подземной парковке отеля во время очередной атаки Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:10:00+03:00
2026-02-28T17:10:00+03:00
2026-02-28T17:41:00+03:00
в мире
израиль
сша
тель-авив
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077469902_0:304:3070:2031_1920x0_80_0_0_e84d06b73be139377a81effe25490d9c.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077465072.html
израиль
сша
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077469902_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_67a70eaacb7f86db5cb2a0e73457e8fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, тель-авив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тель-Авиве жители спрятались на парковке отеля во время атаки Ирана
РИА Новости: жители Тель-Авива спрятались на парковке отеля во время атаки Ирана