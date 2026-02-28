В Тель-Авиве открыли общественные бомбоубежища

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Муниципалитет Тель-Авива на фоне обострения обстановке в регионе сообщил об открытии общественных бомбоубежищ, массовые собрания в городе запрещены, а занятия в школах на воскресенье отменены.