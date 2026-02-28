В Тель-Авиве открыли общественные бомбоубежища

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Муниципалитет Тель-Авива на фоне обострения обстановке в регионе сообщил об открытии общественных бомбоубежищ, массовые собрания в городе запрещены, а занятия в школах на воскресенье отменены.
"В связи со сложившейся ситуацией все убежища в Тель-Авиве открыты, муниципальные службы экстренной помощи укомплектованы полностью. В соответствии с указаниями Командования тыла, массовые собрания запрещены, и занятия в школах на завтра отменены", — говорится в сообщении для прессы.
Ранее в субботу в Тель-Авиве несколько раз сработала сирена воздушной тревоги в связи с ракетными обстрелами из Ирана.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
