Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/tel-aviv-2077410026.html
В Тель-Авиве прогремели взрывы
В Тель-Авиве прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
В Тель-Авиве прогремели взрывы
Несколько взрывов было слышно в районе Тель-Авива после того как в городе сработала воздушная тревога, активированная из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана, РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:49:00+03:00
2026-02-28T13:49:00+03:00
в мире
израиль
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077381293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a0f217b174d6ec2922bd409fc2b3f7a.jpg
https://ria.ru/20260228/gaz-2077409861.html
израиль
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077381293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56dd82c509b978b252bf25a6dcea9e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тель-Авиве прогремели взрывы

РИА Новости: работа ПВО слышна в Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergТель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Тель-Авив, Израиль
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Несколько взрывов было слышно в районе Тель-Авива после того как в городе сработала воздушная тревога, активированная из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы предположительно связаны с работой системы ПВО.
Ранее в субботу в различных районах Израиля неоднократно срабатывала воздушная тревога в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Эксперт назвал условие роста цен на газ в мире на фоне ситуации в Иране
Вчера, 13:48
 
В миреИзраильБлижний ВостокСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала