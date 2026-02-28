https://ria.ru/20260228/tel-aviv-2077410026.html
В Тель-Авиве прогремели взрывы
В Тель-Авиве прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
В Тель-Авиве прогремели взрывы
Несколько взрывов было слышно в районе Тель-Авива после того как в городе сработала воздушная тревога, активированная из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана, РИА Новости, 28.02.2026
в мире
израиль
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ближний восток
сша
В Тель-Авиве прогремели взрывы
