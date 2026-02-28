Рейтинг@Mail.ru
На востоке Тегерана прогремели взрывы
12:01 28.02.2026
На востоке Тегерана прогремели взрывы
На востоке Тегерана прогремели взрывы
Новые взрывы прогремели в некоторых точках на востоке иранской столицы, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 28.02.2026
На востоке Тегерана прогремели взрывы

Tasnim: на востоке иранской столицы прогремели новые взрывы

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в некоторых точках на востоке иранской столицы, сообщает агентство Tasnim.
"Сообщается о новых попаданиях вражеских ракет по некоторым точкам на востоке Тегерана", - говорится в сообщении.
