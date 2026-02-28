Рейтинг@Mail.ru
Дзюдоист Тасуев выиграл серебро на турнире Большого шлема
Единоборства
Единоборства
 
17:02 28.02.2026
Дзюдоист Тасуев выиграл серебро на турнире Большого шлема
Дзюдоист Тасуев выиграл серебро на турнире Большого шлема
Российский дзюдоист Абдул-Керим Тасуев завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Ташкенте. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026
спорт, ташкент
Единоборства, Спорт, Ташкент
Дзюдоист Тасуев выиграл серебро на турнире Большого шлема

Дзюдоист Абдул-Керим Тасуев выиграл турнир Большого шлема в Ташкенте

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский дзюдоист Абдул-Керим Тасуев завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Ташкенте.
В финале в весовой категории до 81 кг он проиграл азербайджанцу Омару Раджабли. Бронзовыми призерами стали узбекистанец Муроджон Юлдошев и японец Сотаро Фудзивара.
Соревнования завершатся 1 марта. Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Прохазка и Ульберг проведут бой за титул UFC в полутяжелом весе
Вчера, 08:41
 
