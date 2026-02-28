https://ria.ru/20260228/tasuev-2077464723.html
Дзюдоист Тасуев выиграл серебро на турнире Большого шлема
Российский дзюдоист Абдул-Керим Тасуев завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Ташкенте. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
