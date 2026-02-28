Рейтинг@Mail.ru
13:28 28.02.2026 (обновлено: 13:58 28.02.2026)
СМИ сообщили об ударе Ирана по базам в Саудовской Аравии и Иордании
СМИ сообщили об ударе Ирана по базам в Саудовской Аравии и Иордании
Иран, помимо баз США в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне и Катаре, нанес удары по базам в Саудовской Аравии и Иордании, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 28.02.2026
СМИ сообщили об ударе Ирана по базам в Саудовской Аравии и Иордании

Tasnim: Иран нанес удары по базам в Саудовской Аравии и Иордании

Иранский флаг. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Иран, помимо баз США в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне и Катаре, нанес удары по базам в Саудовской Аравии и Иордании, передает иранское агентство Tasnim.
"Под удары иранских ракет попали базы США по меньшей мере в этих странах: Катар, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Иордания", - говорится в сообщении агентства, которое свело воедино данные из региональных источников информации.
Ранее агентство Fars сообщало об ударах Ираном баллистическими ракетами по американским авиабазам аль-Салем в Кувейте, Аль-Удейд в Катаре, Аль-Дафра в ОАЭ, а также базе пятого флота США в Бахрейне.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В Катаре заявили об успешном отражении ракетных атак
