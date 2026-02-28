https://ria.ru/20260228/tasnim-2077405874.html
СМИ сообщили об ударе Ирана по базам в Саудовской Аравии и Иордании
СМИ сообщили об ударе Ирана по базам в Саудовской Аравии и Иордании - РИА Новости, 28.02.2026
СМИ сообщили об ударе Ирана по базам в Саудовской Аравии и Иордании
Иран, помимо баз США в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне и Катаре, нанес удары по базам в Саудовской Аравии и Иордании, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:28:00+03:00
2026-02-28T13:28:00+03:00
2026-02-28T13:58:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иордания
иран
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260228/sily-2077406694.html
иордания
иран
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, в мире, иордания, иран, саудовская аравия
Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Иордания, Иран, Саудовская Аравия
СМИ сообщили об ударе Ирана по базам в Саудовской Аравии и Иордании
Tasnim: Иран нанес удары по базам в Саудовской Аравии и Иордании