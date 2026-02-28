Рейтинг@Mail.ru
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
17:47 28.02.2026 (обновлено: 18:05 28.02.2026)
Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне ударов по Ирану заявил, что самолеты британских ВВС на Ближнем Востоке подняты в воздух в рамках... РИА Новости, 28.02.2026
ближний восток, в мире, великобритания, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, В мире, Великобритания, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне ударов по Ирану заявил, что самолеты британских ВВС на Ближнем Востоке подняты в воздух в рамках "региональной оборонительной операции".
"Мы выражаем поддержку и солидарность в рамках наших обязательств по обеспечению безопасности наших союзников на Ближнем Востоке, у нас есть целый ряд оборонительных возможностей в регионе, которые мы недавно укрепили. Британские самолеты сегодня находятся в небе в рамках скоординированной региональной оборонительной операции", - завил Стармер в телевизионном обращении.
Британские военные также усилили уровень защиты британских баз и персонала в регионе до самого высокого уровня, добавил он.
Заголовок открываемого материала