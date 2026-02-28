Британия подняла самолеты на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне ударов по Ирану заявил, что самолеты британских ВВС на Ближнем Востоке подняты в воздух в рамках "региональной оборонительной операции".

"Мы выражаем поддержку и солидарность в рамках наших обязательств по обеспечению безопасности наших союзников на Ближнем Востоке, у нас есть целый ряд оборонительных возможностей в регионе, которые мы недавно укрепили. Британские самолеты сегодня находятся в небе в рамках скоординированной региональной оборонительной операции", - завил Стармер в телевизионном обращении.