Иран задействует все возможности для противодействию агрессии
Иран задействует все возможности для противодействию агрессии - РИА Новости, 28.02.2026
Иран задействует все возможности для противодействию агрессии
ИРАН ЗАДЕЙСТВУЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АГРЕССИИ США И ИЗРАИЛЯ - ГЛАВА МИД
2026-02-28T18:17:00+03:00
2026-02-28T18:17:00+03:00
2026-02-28T18:17:00+03:00
иран
иран
Иран задействует все возможности для противодействию агрессии
Иран задействует все возможности для противодействию агрессии США и Израиля