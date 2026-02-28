Рейтинг@Mail.ru
В США назвали решение Трампа нанести удары по Ирану повторением ошибки Буша - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ssha-2077468502.html
В США назвали решение Трампа нанести удары по Ирану повторением ошибки Буша
В США назвали решение Трампа нанести удары по Ирану повторением ошибки Буша - РИА Новости, 28.02.2026
В США назвали решение Трампа нанести удары по Ирану повторением ошибки Буша
Американский сенатор от штата Нью-Джерси Энди Ким назвал решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану повторением ошибки Джорджа Буша-младшего... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:12:00+03:00
2026-02-28T17:12:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
джордж буш (младший)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100260/35/1002603590_0:356:1454:1174_1920x0_80_0_0_8781409e1be037b0f3f7777d6444fb6a.jpg
https://ria.ru/20250622/tramp-2024557976.html
https://ria.ru/20250613/tramp-2022689410.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100260/35/1002603590_0:220:1454:1311_1920x0_80_0_0_d9c3a895a6247987c21bd2a8e84cac12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, джордж буш (младший), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Джордж Буш (младший), Военная операция США и Израиля против Ирана
В США назвали решение Трампа нанести удары по Ирану повторением ошибки Буша

Сенатор Ким назвал удар по Ирану повторением ошибки Буша-младшего

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДжордж Буш младший, 43-й президент США. Архивное фото
Джордж Буш младший, 43-й президент США. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Джордж Буш младший, 43-й президент США. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Американский сенатор от штата Нью-Джерси Энди Ким назвал решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану повторением ошибки Джорджа Буша-младшего с вторжением в Ирак.
«
"Американцы не хотят воевать с Ираном. Нанеся удары, президент Трамп принял то же опасное и безрассудное решение, которое поколение назад принял президент Буш. Он подверг американцев опасности, не представив убедительных доказательств непосредственной угрозы нашей национальной безопасности", - написал Ким в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп после атак ВВС США по Ирану призвал Тегеран к миру
22 июня 2025, 03:00
Законодатель обвинил американского лидера в том, что тот подверг опасности иранский народ своими призывами поднять восстание против правительства Ирана.
«
"Сенат должен немедленно проголосовать по резолюции сенатора (от Демпартии Тима - ред.) Кейна о военных полномочиях. Я готов сделать это сегодня", - добавил Ким.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Иран сам выходит на связь с США после израильских ударов, заявил Трамп
13 июня 2025, 17:51
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампДжордж Буш (младший)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала