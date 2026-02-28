В США назвали решение Трампа нанести удары по Ирану повторением ошибки Буша

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Американский сенатор от штата Нью-Джерси Энди Ким назвал решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану повторением ошибки Джорджа Буша-младшего с вторжением в Ирак.
«
"Американцы не хотят воевать с Ираном. Нанеся удары, президент Трамп принял то же опасное и безрассудное решение, которое поколение назад принял президент Буш. Он подверг американцев опасности, не представив убедительных доказательств непосредственной угрозы нашей национальной безопасности", - написал Ким в соцсети X.
Трамп после атак ВВС США по Ирану призвал Тегеран к миру
22 июня 2025, 03:00
Законодатель обвинил американского лидера в том, что тот подверг опасности иранский народ своими призывами поднять восстание против правительства Ирана.
«
"Сенат должен немедленно проголосовать по резолюции сенатора (от Демпартии Тима - ред.) Кейна о военных полномочиях. Я готов сделать это сегодня", - добавил Ким.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
Иран сам выходит на связь с США после израильских ударов, заявил Трамп
13 июня 2025, 17:51