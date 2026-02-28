Европейские страны призвали Иран остановить ядерную программу

БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Франция, Германия и Британия после ударов Израиля и США по Ирану заявили, что неоднократно призывали Тегеран остановить ядерную программу.

"Франция, Германия и Великобритания постоянно призывали Иран ... завершить иранскую ядерную программу, программу баллистических ракет и воздержаться от дестабилизирующих действий", - говорится в заявлении трех стран.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.