Аракчи назвал действия США неспровоцированной войной - РИА Новости, 28.02.2026
15:42 28.02.2026 (обновлено: 16:17 28.02.2026)
Аракчи назвал действия США неспровоцированной войной
Аракчи назвал действия США неспровоцированной войной
Действия США и Израиля в отношении Ирана - "неспровоцированная и незаконная война", заявил глава иранского министерства иностранных дел Аббас Аракчи. РИА Новости, 28.02.2026
сша, военная операция сша и израиля против ирана, аббас аракчи, израиль, в мире, иран
США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аббас Аракчи, Израиль, В мире, Иран
Аракчи назвал действия США неспровоцированной войной

Аракчи назвал действия США и Израиля неспровоцированной войной

© REUTERS / Pierre AlbouyГлава МИД Ирана Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Pierre Albouy
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Действия США и Израиля в отношении Ирана - "неспровоцированная и незаконная война", заявил глава иранского министерства иностранных дел Аббас Аракчи.
Израиль и США нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Война (израильского премьера Биньямина) Нетаньяху и (американского президента Дональда) Трампа против Ирана совершенно неспровоцирована, незаконна и нелегитимна. Трамп превратил (свой политический принцип) "Америка прежде всего" в "Израиль прежде всего", что всегда означает "Америка в последнюю очередь", - написал Аракчи в соцсети X.

СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаАббас АракчиИзраильВ миреИран
 
 
