Аракчи назвал действия США неспровоцированной войной

ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Действия США и Израиля в отношении Ирана - "неспровоцированная и незаконная война", заявил глава иранского министерства иностранных дел Аббас Аракчи.
Израиль и США нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Война (израильского премьера Биньямина) Нетаньяху и (американского президента Дональда) Трампа против Ирана совершенно неспровоцирована, незаконна и нелегитимна. Трамп превратил (свой политический принцип) "Америка прежде всего" в "Израиль прежде всего", что всегда означает "Америка в последнюю очередь", - написал Аракчи в соцсети X.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
