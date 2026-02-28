Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху призвал иранский народ взять судьбу в свои руки - РИА Новости, 28.02.2026
11:57 28.02.2026
Нетаньяху призвал иранский народ взять судьбу в свои руки
Нетаньяху призвал иранский народ взять судьбу в свои руки
в мире
израиль
иран
сша
биньямин нетаньяху
израиль
иран
сша
в мире, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Иран, США, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал иранский народ взять судьбу в свои руки

Нетаньяху: США, Израиль дадут народу Ирана возможность взять судьбу в свои руки

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Совместная атака США и Израиля по Ирану создаст условия для того, чтобы народ Ирана смог взять судьбу в свои руки, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Наши совместные действия создадут условия для смелого иранского народа взять свою судьбу в свои руки", - заявил Нетаньяху, чьи слова приводит 12-й канал израильского телевидения.
США назвали новую атаку на Иран "Эпической яростью"
В миреИзраильИранСШАБиньямин Нетаньяху
 
 
