США отказались раскрыть список целей операции в Иране
США отказались раскрыть список целей операции в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
США отказались раскрыть список целей операции в Иране
Центральное командование ВС США (CENTCOM) отказалось раскрыть РИА Новости перечень целей военной операции США в Иране и сообщить, рассматривается ли среди них... РИА Новости, 28.02.2026
иран
сша
россия
США отказались раскрыть список целей операции в Иране
РИА Новости: CENTCOM не раскрыло список целей операции США в Иране