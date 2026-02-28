Рейтинг@Mail.ru
США отказались раскрыть список целей операции в Иране
28.02.2026
США отказались раскрыть список целей операции в Иране
Центральное командование ВС США (CENTCOM) отказалось раскрыть РИА Новости перечень целей военной операции США в Иране и сообщить, рассматривается ли среди них...
США отказались раскрыть список целей операции в Иране

РИА Новости: CENTCOM не раскрыло список целей операции США в Иране

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) отказалось раскрыть РИА Новости перечень целей военной операции США в Иране и сообщить, рассматривается ли среди них АЭС "Бушер", строительство которой ведется с участием российской госкорпорацией "Росатом".
"Нам нечего сообщить на данный момент", — заявили в пресс-службе командования в ответ на запрос агентства о целях ударов и возможном включении в их число ядерного объекта.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
ОнлайнВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж
© 2026 МИА «Россия сегодня»
