10:16 28.02.2026 (обновлено: 10:25 28.02.2026)
США отказались комментировать возможное участие в операции против Ирана
США отказались комментировать возможное участие в операции против Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
США отказались комментировать возможное участие в операции против Ирана
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в ответ на запрос РИА Новости отказалось комментировать возможное участие американских сил в военной операции против... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:16:00+03:00
2026-02-28T10:25:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, израиль, сша, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
США отказались комментировать возможное участие в операции против Ирана

РИА Новости: США отказались комментировать участие в операции против Ирана

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) в ответ на запрос РИА Новости отказалось комментировать возможное участие американских сил в военной операции против Ирана.
"Нам нечего сообщить на данный момент", — заявили РИА Новости в пресс-службе CENTCOM в ответ на запрос о том, участвуют ли силы США в ударах по Ирану и оказывают ли поддержку Израилю в нанесении такого рода ударов.
Ранее министерство обороны Израиля заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение
Заголовок открываемого материала