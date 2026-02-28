https://ria.ru/20260228/ssha-2077358348.html
США отказались комментировать возможное участие в операции против Ирана
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в ответ на запрос РИА Новости отказалось комментировать возможное участие американских сил в военной операции против... РИА Новости, 28.02.2026
в мире, иран, израиль, сша, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
