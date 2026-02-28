https://ria.ru/20260228/spetssessija-2077537860.html
В Вене в понедельник пройдет специальная сессия Совета МАГАТЭ по Ирану
В Вене в понедельник пройдет специальная сессия Совета МАГАТЭ по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
В Вене в понедельник пройдет специальная сессия Совета МАГАТЭ по Ирану
Специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану запланирована на 9.00 (11.00 мск) в Вене в понедельник, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 28.02.2026
В Вене в понедельник пройдет специальная сессия Совета МАГАТЭ по Ирану
Спецсессия Совета МАГАТЭ по Ирану начнется в 11.00 мск в Вене в понедельник