МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщили в сводке Минобороны России.

ВСУ потеряли 1330 военнослужащих, 315 беспилотников, 73 единицы военной автомобильной техники и 31 танк.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 118121 беспилотный летательный аппарат, 651 зенитный ракетный комплекс, 27942 танка и других боевых бронированных машин, 1675 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33529 орудий полевой артиллерии и минометов, 55461 единица специальной военной автомобильной техники.

ВОЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Именно поэтому президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по Ирану.

Также Лавров провел беседу с главой МИД Ирана. Иранская сторона уведомила о шагах по отражению атаки США и Израиля.

Более 50 тысяч российских туристов находятся в странах Ближнего Востока, где в настоящее время происходит эскалация конфликта между Ираном, Израилем и США. Информации о пострадавших среди туристов из России нет.

ЗНАЙ НАШИХ!

Средства ПВО в течение ночи сбили 97 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО удалось найти живыми в плену благодаря помощи Международного Комитета Красного Креста и украинского омбудсмена, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

ВНЕЗАПНО "ОТКРЫЛИСЬ ГЛАЗА"

Дания хочет остановить предоставление статуса временной защиты для вновь прибывших граждан Украины из 14 западных и центральных регионов страны, ограничить пребывание украинских мужчин призывного возраста в государстве и обязать работать получателей денежной помощи, сообщило украинское издание "Новости.LIVE", ссылаясь на датское министерство иммиграции и интеграции.

ПОДЛЫЕ ПОСТУПКИ ВСУ

Александр Гусев. Украина и Европа настроены на продолжение военных действий против России, они не хотят мира, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН