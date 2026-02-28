Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 28 февраля: в зоне СВО освободили два населенных пункта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 28.02.2026
Спецоперация, 28 февраля: в зоне СВО освободили два населенных пункта
Спецоперация, 28 февраля: в зоне СВО освободили два населенных пункта
ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщили в сводке Минобороны России.
Спецоперация, 28 февраля: в зоне СВО освободили два населенных пункта

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, сообщили в сводке Минобороны России.
ВСУ потеряли 1330 военнослужащих, 315 беспилотников, 73 единицы военной автомобильной техники и 31 танк.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Это невозможно". Европейцы указали Зеленскому на дверь
Вчера, 08:00
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 118121 беспилотный летательный аппарат, 651 зенитный ракетный комплекс, 27942 танка и других боевых бронированных машин, 1675 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33529 орудий полевой артиллерии и минометов, 55461 единица специальной военной автомобильной техники.

ВОЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

МИД РФ заявил, что намерен по мере изменения обстановки на Ближнем Востоке дополнительно информировать о ситуации. Также они назвали атаку США и Израиля на Иран безрассудным шагом.
Именно поэтому президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по Ирану.
Также Лавров провел беседу с главой МИД Ирана. Иранская сторона уведомила о шагах по отражению атаки США и Израиля.
Глава российской госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что сотрудники "Росатома" сейчас находятся на площадке сооружения АЭС "Бушер" в Иране или в поселке проживания, принимаются все необходимые меры по обеспечению их безопасности.
Более 50 тысяч российских туристов находятся в странах Ближнего Востока, где в настоящее время происходит эскалация конфликта между Ираном, Израилем и США. Информации о пострадавших среди туристов из России нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ рассказали о выходке Зеленского назло Трампу
Вчера, 09:23

ЗНАЙ НАШИХ!

Армия России освободили два населенных пункта - Нескучный в Харьковской области и Горький в Запорожской области. ВС России поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины.
Средства ПВО в течение ночи сбили 97 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Несколько сотен пропавших без вести бойцов СВО удалось найти живыми в плену благодаря помощи Международного Комитета Красного Креста и украинского омбудсмена, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Зеленский рассказал, о чем Россия и Украина практически договорились в ОАЭ
17 февраля, 23:49

ВНЕЗАПНО "ОТКРЫЛИСЬ ГЛАЗА"

Дания хочет остановить предоставление статуса временной защиты для вновь прибывших граждан Украины из 14 западных и центральных регионов страны, ограничить пребывание украинских мужчин призывного возраста в государстве и обязать работать получателей денежной помощи, сообщило украинское издание "Новости.LIVE", ссылаясь на датское министерство иммиграции и интеграции.

ПОДЛЫЕ ПОСТУПКИ ВСУ

Украина и Европа настроены на продолжение военных действий против России, они не хотят мира, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 14 районов Белгородской области 176 беспилотниками, три человека пострадали. А еще Женщина получила баротравму в результате удара дрона ВСУ по коммерческому объекту в посёлке Разумное Белгородского округа, сообщил губернатор Белгородской области.
ВСУ атаковали дронами автомобиль в Суземском районе Брянской области, два человека ранены.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Зеленский заявил, что не думает о том, как победить в конфликте с Россией
Вчера, 18:23
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
