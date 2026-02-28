https://ria.ru/20260228/spetsoperatsiya-2077331917.html
ВС России уничтожили сеть опорников ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили сеть опорников ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 28.02.2026
ВС России уничтожили сеть опорников ВСУ в Запорожской области
Артиллерийские расчеты "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T05:03:00+03:00
2026-02-28T05:03:00+03:00
2026-02-28T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456853_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_7209be1de9475564e4454f4b6f64fcd5.jpg
https://ria.ru/20260227/udar-2077111388.html
https://ria.ru/20260228/spetsoperatsiya-2077330348.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456853_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_0ae4e1bf60c2c1afdc7e4358f7c805f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили сеть опорников ВСУ в Запорожской области
Российские "Гиацинт-Б" уничтожили сеть опорников ВСУ в Запорожской области
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Артиллерийские расчеты "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, в ходе разведки было установлено, что ВСУ
использовали укрепленные позиции как единую систему опорных пунктов с разветвленными ходами сообщений, обеспечивавшую удержание рубежа и прикрытие передвижения подразделений на переднем крае.
"Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам 152-мм орудий 2А36 "Гиацинт-Б" 35-й армии группировки войск "Восток". Рассчитав данные для стрельбы, расчеты нанесли серию ударов осколочно-фугасными боеприпасами. Точными попаданиями были уничтожены долговременные огневые точки, укрытия и живая сила противника", - говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в Минобороны, при ведении боевой работы артиллерийские расчеты и расчеты подразделений войск беспилотных систем применяют разработанные отечественными специалистами средства связи и управления огнем, а также оборудование для геопривязки артиллерийских систем.
"Разрушение единой системы опорных пунктов нарушило управление и лишило ВСУ возможности организованно удерживать оборону в этом районе проведения специальной военной операции", - добавили в ведомстве.