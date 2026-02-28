Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили сеть опорников ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 28.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 28.02.2026
ВС России уничтожили сеть опорников ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили сеть опорников ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 28.02.2026
ВС России уничтожили сеть опорников ВСУ в Запорожской области
Артиллерийские расчеты "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T05:03:00+03:00
2026-02-28T05:03:00+03:00
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Артиллерийские расчеты "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, в ходе разведки было установлено, что ВСУ использовали укрепленные позиции как единую систему опорных пунктов с разветвленными ходами сообщений, обеспечивавшую удержание рубежа и прикрытие передвижения подразделений на переднем крае.
Боевая работа расчета пушки М-46 - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
ВС России нанесли восемь мощных ударов по ВПК Украины за неделю
Вчера, 12:28
"Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам 152-мм орудий 2А36 "Гиацинт-Б" 35-й армии группировки войск "Восток". Рассчитав данные для стрельбы, расчеты нанесли серию ударов осколочно-фугасными боеприпасами. Точными попаданиями были уничтожены долговременные огневые точки, укрытия и живая сила противника", - говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в Минобороны, при ведении боевой работы артиллерийские расчеты и расчеты подразделений войск беспилотных систем применяют разработанные отечественными специалистами средства связи и управления огнем, а также оборудование для геопривязки артиллерийских систем.
"Разрушение единой системы опорных пунктов нарушило управление и лишило ВСУ возможности организованно удерживать оборону в этом районе проведения специальной военной операции", - добавили в ведомстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
ВС России вынудили ВСУ бить по ложным позициям на Сумском направлении
04:40
 
