Обвиняемых в похищении девочки в Смоленске увезли из суда после ареста - РИА Новости, 28.02.2026
15:34 28.02.2026
Обвиняемых в похищении девочки в Смоленске увезли из суда после ареста
Обвиняемых в похищении девочки в Смоленске увезли из суда после ареста - РИА Новости, 28.02.2026
Обвиняемых в похищении девочки в Смоленске увезли из суда после ареста
Обвиняемых в похищении девочки в Смоленске мужчину и его сожительницу увезли из Заднепровского райсуда после ареста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
происшествия
смоленск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
смоленск
россия
происшествия, смоленск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)

Обвиняемых в похищении девочки в Смоленске увезли из суда после ареста

СМОЛЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемых в похищении девочки в Смоленске мужчину и его сожительницу увезли из Заднепровского райсуда после ареста, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Заднепровский районный суд Смоленска рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу двоих обвиняемых в похищении девятилетней девочки, отправив обоих под арест на два месяца.
После ареста из суда сначала вывели мужчину, затем женщину. Обоих увезли.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, с ним работают следователи, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и сожительницу мужчины. Оба они обвиняются по статье о похищении несовершеннолетнего.
Появили подробности заседания по делу о похищении девочки в Смоленске
© 2026 МИА «Россия сегодня»
