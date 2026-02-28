Обвиняемых в похищении девочки в Смоленске увезли из суда после ареста

СМОЛЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемых в похищении девочки в Смоленске мужчину и его сожительницу увезли из Заднепровского райсуда после ареста, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Заднепровский районный суд Смоленска рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу двоих обвиняемых в похищении девятилетней девочки, отправив обоих под арест на два месяца.
После ареста из суда сначала вывели мужчину, затем женщину. Обоих увезли.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, с ним работают следователи, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и сожительницу мужчины. Оба они обвиняются по статье о похищении несовершеннолетнего.