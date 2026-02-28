Появили подробности заседания по делу о похищении девочки в Смоленске

СМОЛЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Защита просила не арестовывать обвиняемую в похищении девочки в Смоленске, но суд отказал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и сожительницу мужчины. Оба они обвиняются по статье о похищении несовершеннолетнего.