Появили подробности заседания по делу о похищении девочки в Смоленске
Появили подробности заседания по делу о похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 28.02.2026
Появили подробности заседания по делу о похищении девочки в Смоленске
Защита просила не арестовывать обвиняемую в похищении девочки в Смоленске, но суд отказал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 28.02.2026
СМОЛЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Защита просила не арестовывать обвиняемую в похищении девочки в Смоленске, но суд отказал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В субботу суд в Смоленске
избрал меру пресечения в виде ареста фигурантке дела о похищении девочки до 26 апреля.
"(Суд – ред.) отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании … более мягкой меры пресечения", - сказала судья.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. В четверг вечером СК РФ
сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, с ним работают следователи, девочка жива.
Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и сожительницу мужчины. Оба они обвиняются по статье о похищении несовершеннолетнего.