Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске в суде скрывали лица от СМИ
2026-02-28T14:00:00+03:00
2026-02-28T14:00:00+03:00
2026-02-28T14:42:00+03:00
смоленск
россия
СМОЛЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске мужчина и его сожительница на заседании суда по избранию им меры пресечения сидели в капюшонах, скрывая лица от СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Заднепровский районный суд Смоленска
рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу двоих обвиняемых в похищении девятилетней девочки, отправив обоих под арест на два месяца.
Суд рассматривал ходатайство об аресте по каждому обвиняемому отдельно, в разных залах. Мужчина и женщина сидели за решеткой, натянув капюшоны и скрывая лица от СМИ. Предполагаемой соучастнице похищения журналисты попытались задать вопросы, но она их проигнорировала.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. В четверг вечером СК РФ
сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, с ним работают следователи, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и сожительницу мужчины. Оба они обвиняются по статье о похищении несовершеннолетнего.