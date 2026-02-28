Рейтинг@Mail.ru
14:00 28.02.2026
Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске в суде скрывали лица от СМИ
Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске в суде скрывали лица от СМИ

СМОЛЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске мужчина и его сожительница на заседании суда по избранию им меры пресечения сидели в капюшонах, скрывая лица от СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Заднепровский районный суд Смоленска рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу двоих обвиняемых в похищении девятилетней девочки, отправив обоих под арест на два месяца.
Суд рассматривал ходатайство об аресте по каждому обвиняемому отдельно, в разных залах. Мужчина и женщина сидели за решеткой, натянув капюшоны и скрывая лица от СМИ. Предполагаемой соучастнице похищения журналисты попытались задать вопросы, но она их проигнорировала.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, с ним работают следователи, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и сожительницу мужчины. Оба они обвиняются по статье о похищении несовершеннолетнего.
Сожительница подозреваемого в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Появились новые подробности о похищении девочки в Смоленске
27 февраля, 15:55
 
ПроисшествияСмоленскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
