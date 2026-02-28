Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске в суде скрывали лица от СМИ

СМОЛЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске мужчина и его сожительница на заседании суда по избранию им меры пресечения сидели в капюшонах, скрывая лица от СМИ, передает корреспондент РИА Новости.

Суд рассматривал ходатайство об аресте по каждому обвиняемому отдельно, в разных залах. Мужчина и женщина сидели за решеткой, натянув капюшоны и скрывая лица от СМИ. Предполагаемой соучастнице похищения журналисты попытались задать вопросы, но она их проигнорировала.