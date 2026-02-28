Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске обвиняемых в похищении девочки доставили в суд
10:37 28.02.2026 (обновлено: 11:41 28.02.2026)
В Смоленске обвиняемых в похищении девочки доставили в суд
В Смоленске обвиняемых в похищении девочки доставили в суд - РИА Новости, 28.02.2026
В Смоленске обвиняемых в похищении девочки доставили в суд
Обвиняемых в похищении девочки в Смоленске мужчину и его сожительницу доставили в суд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
В Смоленске обвиняемых в похищении девочки доставили в суд

РИА Новости: обвиняемых в похищении девочки в Смоленске доставили в суд

СМОЛЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемых в похищении девочки в Смоленске мужчину и его сожительницу доставили в суд, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Заднепровский районный суд Смоленска рассматривает ходатайство следствия о заключении под стражу двоих обвиняемых в похищении девятилетней девочки.
Сначала в здание суда завели обвиняемого, а затем его сожительницу. Мужчина был в капюшоне. Обвиняемых завели в разные залы суда. С журналистами они не общались.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, с ним работают следователи, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и сожительницу мужчины. Оба они обвиняются по статье о похищении несовершеннолетнего.
Следствие выясняет мотивы обвиняемых в похищении девочки в Смоленске
27 февраля, 15:44
 
