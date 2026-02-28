В Смоленске обвиняемых в похищении девочки доставили в суд

СМОЛЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемых в похищении девочки в Смоленске мужчину и его сожительницу доставили в суд, передает корреспондент РИА Новости.

Сначала в здание суда завели обвиняемого, а затем его сожительницу. Мужчина был в капюшоне. Обвиняемых завели в разные залы суда. С журналистами они не общались.