СМИ сообщили о пострадавших при израильских ударах по Ирану
СМИ сообщили о пострадавших при израильских ударах по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
СМИ сообщили о пострадавших при израильских ударах по Ирану
Гражданские лица пострадали в результате атак "США и Израиля" по Ирану, сообщает иранский телеканал Press TV. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
СМИ сообщили о пострадавших при израильских ударах по Ирану
Press TV: гражданские лица пострадали при израильских ударах по Ирану