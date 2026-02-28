https://ria.ru/20260228/sireny-2077408824.html
В Тель-Авиве в четвертый раз за день звучат сирены
В Тель-Авиве в четвертый раз за день звучат сирены - РИА Новости, 28.02.2026
В Тель-Авиве в четвертый раз за день звучат сирены
Сирены воздушной тревоги в четвертый раз за день звучат в Тель-Авиве в связи с ракетными обстрелами из Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:44:00+03:00
2026-02-28T13:44:00+03:00
2026-02-28T13:54:00+03:00
в мире
иран
тель-авив
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077381293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a0f217b174d6ec2922bd409fc2b3f7a.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077408503.html
иран
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077381293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56dd82c509b978b252bf25a6dcea9e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тель-авив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тель-Авив, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тель-Авиве в четвертый раз за день звучат сирены
В Тель-Авиве в четвертый раз за день звучат сирены воздушной тревоги