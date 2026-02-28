https://ria.ru/20260228/shri-lanka-2077537349.html
Air Arabia отменила рейс из Шри-Ланки в Россию с пересадкой в ОАЭ
Авиакомпания Air Arabia отменила рейс из Шри-Ланки в Россию с пересадкой в ОАЭ, рассказала РИА Новости находящаяся в Коломбо россиянка Елена. РИА Новости, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia отменила рейс из Шри-Ланки в Россию с пересадкой в ОАЭ, рассказала РИА Новости находящаяся в Коломбо россиянка Елена.
"На сайте аэропорта все нормально было, а когда приехали в аэропорт, нам сказали, что наш рейс отменен. На почту пришло письмо, что рейс отменен, вы можете либо забронировать на другую дату билеты, но на какую дату - непонятно, когда небо откроют, либо мы вам дадим ваучер и вы можете в течение года использовать", - рассказала туристка.
Она отметила, что на горячей линии авиакомпании Air Arabia
не смогли помочь, а цены на альтернативные маршруты возвращения в Россию
резко выросли в цене.
"Ближайшие рейсы всех авиакомпаний, которые должны были лететь в Арабские Эмираты, Бахрейн
, Катар
, отменили", - добавила Елена.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. В том числе серия взрывов прогремела в Дубае
.