Туризм
 
22:36 28.02.2026
Air Arabia отменила рейс из Шри-Ланки в Россию с пересадкой в ОАЭ
Бирка на багаже . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia отменила рейс из Шри-Ланки в Россию с пересадкой в ОАЭ, рассказала РИА Новости находящаяся в Коломбо россиянка Елена.
"На сайте аэропорта все нормально было, а когда приехали в аэропорт, нам сказали, что наш рейс отменен. На почту пришло письмо, что рейс отменен, вы можете либо забронировать на другую дату билеты, но на какую дату - непонятно, когда небо откроют, либо мы вам дадим ваучер и вы можете в течение года использовать", - рассказала туристка.
Она отметила, что на горячей линии авиакомпании Air Arabia не смогли помочь, а цены на альтернативные маршруты возвращения в Россию резко выросли в цене.
"Ближайшие рейсы всех авиакомпаний, которые должны были лететь в Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, отменили", - добавила Елена.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В том числе серия взрывов прогремела в Дубае.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
ТуризмРоссияСШАИранAir ArabiaВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
