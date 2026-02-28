ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Школа в Иране была атакована ракетой повышенной мощности, что привело к ее полному уничтожению, сообщил РИА Новости источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

"Что касается школы, по предварительным данным, она была атакована ракетой с повышенной разрушительной силой, что привело к полному ее уничтожению (школы)", - прокомментировал собеседник агентства.