ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Школа в Иране была атакована ракетой повышенной мощности, что привело к ее полному уничтожению, сообщил РИА Новости источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
"Что касается школы, по предварительным данным, она была атакована ракетой с повышенной разрушительной силой, что привело к полному ее уничтожению (школы)", - прокомментировал собеседник агентства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.