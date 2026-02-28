https://ria.ru/20260228/shkola-2077534482.html
В Италии сравнили ракетный удар по иранской школе с трагедией в Беслане
В Италии сравнили ракетный удар по иранской школе с трагедией в Беслане
В Италии сравнили ракетный удар по иранской школе с трагедией в Беслане
Основатель и президент итальянской благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато сравнил ракетный по иранской школе для девочек с...
В Италии сравнили ракетный удар по иранской школе с трагедией в Беслане
РИМ, 28 фев – РИА Новости. Основатель и президент итальянской благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато сравнил ракетный по иранской школе для девочек с трагедией в Беслане
"Снова дети. Снова преступные действия США и Израиля. После геноцида в Газе ещё одна школа подвергается бомбардировке со стороны политиков, президентов и террористических государств. Школа была атакована средь бела дня, когда в ней находилось много юных учеников. Как и в Беслане на Северном Кавказе двадцать один год назад, сегодня в Иране те же террористы разрушают жизни детей в школе", - говорится в заявлении Бордато, отправленном РИА Новости.
Власти Ирана
ранее обвинили Израиль
и США
в атаке на начальную школу для девочек "Шаджаре Тайебе" а местный минздрав сообщил о попадании ракеты, жертвами, как заявили в министерстве иностранных дел Ирана, стали от 150 до 160 человек.
Бордато посвятил больше двадцать лет своей жизни помощи детям России
и соседних стран. Благодаря ему пострадавшие в Беслане
и Донбассе
дети побывали в Италии
, где получили медицинскую и психологическую помощь.
Благотворитель напомнил о реакции международного сообщества на трагедию 2004 года в Беслане. "В 2004 году произошёл моральный бунт против детоубийства в Беслане: свечи в окнах стали знаком солидарности с жертвами. Сегодня же либо молчат, либо соглашаются с преступлениями", - отметил он.
По словам Бордато, трагические события последних лет в различных регионах мира свидетельствуют о глубоком кризисе гуманитарных ценностей. Он упомянул конфликты на Украине
, в Газе, Йемене
и Иране, подчеркнув, что страдают прежде всего дети и мирное население. "Европа опасно анестезирована военной пропагандой. У нас остается мало времени, чтобы подняться и вновь утвердить человечность, культуру жизни и мир", - говорится в заявлении.