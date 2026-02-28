В Италии сравнили ракетный удар по иранской школе с трагедией в Беслане

"Снова дети. Снова преступные действия США и Израиля. После геноцида в Газе ещё одна школа подвергается бомбардировке со стороны политиков, президентов и террористических государств. Школа была атакована средь бела дня, когда в ней находилось много юных учеников. Как и в Беслане на Северном Кавказе двадцать один год назад, сегодня в Иране те же террористы разрушают жизни детей в школе", - говорится в заявлении Бордато, отправленном РИА Новости.