22:20 28.02.2026
В Италии сравнили ракетный удар по иранской школе с трагедией в Беслане
в мире, иран, беслан, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Беслан, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Италии сравнили ракетный удар по иранской школе с трагедией в Беслане

Итальянский благотворитель сравнил удар по иранской школе с трагедией в Беслане

РИМ, 28 фев – РИА Новости. Основатель и президент итальянской благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато сравнил ракетный по иранской школе для девочек с трагедией в Беслане
"Снова дети. Снова преступные действия США и Израиля. После геноцида в Газе ещё одна школа подвергается бомбардировке со стороны политиков, президентов и террористических государств. Школа была атакована средь бела дня, когда в ней находилось много юных учеников. Как и в Беслане на Северном Кавказе двадцать один год назад, сегодня в Иране те же террористы разрушают жизни детей в школе", - говорится в заявлении Бордато, отправленном РИА Новости.
При ударе по школе на юге Ирана погибли более 150 детей
Вчера, 16:34
Власти Ирана ранее обвинили Израиль и США в атаке на начальную школу для девочек "Шаджаре Тайебе" а местный минздрав сообщил о попадании ракеты, жертвами, как заявили в министерстве иностранных дел Ирана, стали от 150 до 160 человек.
Бордато посвятил больше двадцать лет своей жизни помощи детям России и соседних стран. Благодаря ему пострадавшие в Беслане и Донбассе дети побывали в Италии, где получили медицинскую и психологическую помощь.
Благотворитель напомнил о реакции международного сообщества на трагедию 2004 года в Беслане. "В 2004 году произошёл моральный бунт против детоубийства в Беслане: свечи в окнах стали знаком солидарности с жертвами. Сегодня же либо молчат, либо соглашаются с преступлениями", - отметил он.
По словам Бордато, трагические события последних лет в различных регионах мира свидетельствуют о глубоком кризисе гуманитарных ценностей. Он упомянул конфликты на Украине, в Газе, Йемене и Иране, подчеркнув, что страдают прежде всего дети и мирное население. "Европа опасно анестезирована военной пропагандой. У нас остается мало времени, чтобы подняться и вновь утвердить человечность, культуру жизни и мир", - говорится в заявлении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
 
В миреИранБесланИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
