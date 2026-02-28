https://ria.ru/20260228/shkola-2077492550.html
При ударе по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек
В результате удара по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
иран
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
