В ООН отреагировали на сообщения об ударе по школе в Иране

ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. В УВКПЧ ООН сообщили РИА Новости, что знают о сообщениях о погибших в Иране в результате ударов США и Израиля детях, следят за развитием событий.

"Нам известно об этих сообщениях, и мы следим за развитием событий с обеспокоенностью. На данном этапе у нас нет дополнительной информации", - заявил официальный представитель организации Джереми Лоуренс.