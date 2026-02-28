В ООН отреагировали на сообщения об ударе по школе в Иране

ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. В УВКПЧ ООН сообщили РИА Новости, что знают о сообщениях о погибших в Иране в результате ударов США и Израиля детях, следят за развитием событий.
"Нам известно об этих сообщениях, и мы следим за развитием событий с обеспокоенностью. На данном этапе у нас нет дополнительной информации", - заявил официальный представитель организации Джереми Лоуренс.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.