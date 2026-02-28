https://ria.ru/20260228/schenok-2077473035.html
Вован и Лексус подарили Миронову щенка на день рождения
Вован и Лексус подарили Миронову щенка на день рождения - РИА Новости, 28.02.2026
Вован и Лексус подарили Миронову щенка на день рождения
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) подарили лидеру партии "Справедливая Россия" Сергею Миронову щенка в честь его... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:25:00+03:00
2026-02-28T17:25:00+03:00
2026-02-28T17:26:00+03:00
общество
сергей миронов
2026
Вован и Лексус подарили Миронову щенка на день рождения
РИА Новости: пранкеры Вован и Лексус подарили Миронову щенка на день рождения