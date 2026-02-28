Рейтинг@Mail.ru
Вован и Лексус подарили Миронову щенка на день рождения
17:25 28.02.2026
Вован и Лексус подарили Миронову щенка на день рождения
Вован и Лексус подарили Миронову щенка на день рождения
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) подарили лидеру партии "Справедливая Россия" Сергею Миронову щенка в честь его... РИА Новости, 28.02.2026
общество, сергей миронов
Общество, Сергей Миронов
Вован и Лексус подарили Миронову щенка на день рождения

РИА Новости: пранкеры Вован и Лексус подарили Миронову щенка на день рождения

© Фото : СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ/ВКонтактеПранкеры Вован и Лексус подарили депутату Госдумы Сергею Миронову щенка по кличке Мрот
Пранкеры Вован и Лексус подарили депутату Госдумы Сергею Миронову щенка по кличке Мрот - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ/ВКонтакте
Пранкеры Вован и Лексус подарили депутату Госдумы Сергею Миронову щенка по кличке Мрот
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) подарили лидеру партии "Справедливая Россия" Сергею Миронову щенка в честь его прошедшего дня рождения, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер партии отмечал день рождения 14 февраля.
Щенка породы зенненхунд или швейцарская пастушья собака решили назвать "МРОТ", партийцы пожелали ему расти.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
