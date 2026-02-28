Рейтинг@Mail.ru
S7 отменила два рейса в Дубай - РИА Новости, 28.02.2026
15:15 28.02.2026 (обновлено: 16:20 28.02.2026)
S7 отменила два рейса в Дубай
S7 ("Сибирь") отменяет два рейса в Дубай и переносит два рейса из Дубая примерно на сутки из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 28.02.2026
S7 отменила два рейса в Дубай

CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8Самолет авиакомпании S7 Boeing 737
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737 . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. S7 ("Сибирь") отменяет два рейса в Дубай и переносит два рейса из Дубая примерно на сутки из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в авиакомпании.
"Сообщаем об изменениях в расписании полетов в связи с закрытием воздушного пространства в странах Ближнего Востока и необходимостью обеспечения безопасности выполнения рейсов. Вынужденно отменены рейсы за 28 февраля и 1 марта: Москва - Дубай, Новосибирск - Дубай… Перенос рейсов: Дубай - Москва, Дубай - Новосибирск за 28 февраля задерживаются ориентировочно на 24 часа", - говорится в сообщении.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Самолеты эмиратских авиакомпаний покидают воздушное пространство Ирана
