S7 отменила два рейса в Дубай
S7 отменила два рейса в Дубай - РИА Новости, 28.02.2026
S7 отменила два рейса в Дубай
S7 ("Сибирь") отменяет два рейса в Дубай и переносит два рейса из Дубая примерно на сутки из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 28.02.2026
S7 отменила два рейса в Дубай
S7 отменила два рейса в Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке