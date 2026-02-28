Рейтинг@Mail.ru
ВВС Израиля сообщили об ударах по сотням целей в Иране
14:38 28.02.2026 (обновлено: 16:21 28.02.2026)
ВВС Израиля сообщили об ударах по сотням целей в Иране
в мире, иран, израиль, сша, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали сотни "военных целей", среди которых были ракетные установки на западе Ирана, сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ВВС нанесли удары по сотням военных целей, в том числе по ракетным установкам иранского террористического режима на западе Ирана", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

