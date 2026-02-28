ВВС Израиля сообщили об ударах по сотням целей в Иране

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали сотни "военных целей", среди которых были ракетные установки на западе Ирана, сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ВВС нанесли удары по сотням военных целей, в том числе по ракетным установкам иранского террористического режима на западе Ирана", - говорится в сообщении.