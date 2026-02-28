Рейтинг@Mail.ru
В результате падения самолета на дорогу в Боливии погибли 15 человек
05:31 28.02.2026 (обновлено: 07:18 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/samolet-2077333173.html
В результате падения самолета на дорогу в Боливии погибли 15 человек
В результате падения самолета на дорогу в Боливии погибли 15 человек - РИА Новости, 28.02.2026
В результате падения самолета на дорогу в Боливии погибли 15 человек
Пятнадцать человек погибли и 28 пострадали в результате крушения в Боливии самолета, перевозившего деньги, сообщила глава минздрава страны Марсела Флорес, ее... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
боливия
боливия
в мире, боливия
В мире, Боливия
В результате падения самолета на дорогу в Боливии погибли 15 человек

В результате падения самолета в Боливии погибли 15 человек, 28 пострадали

Автомобиль скорой помощи в Боливии
Автомобиль скорой помощи в Боливии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Dado Galdieri
Автомобиль скорой помощи в Боливии. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев — РИА Новости. Пятнадцать человек погибли и 28 пострадали в результате крушения в Боливии самолета, перевозившего деньги, сообщила глава минздрава страны Марсела Флорес, ее выступление транслировал телеканал Unitel.
"На данный момент подтверждено, что пострадали 28 человек, 15 погибли", — сказала она журналистам.
Министр призвала граждан сдавать кровь для помощи раненым. У большинства пострадавших тяжелые травмы.
В пятницу самолет, принадлежащий ВВС Боливии, упал на оживленную автодорогу в городе Эль-Альто. Семь из восьми членов экипажа выжили, один числится пропавшим без вести.
Власти изначально утверждали, что самолет при посадке выехал за пределы ВПП и столкнулся с автомобилями, находившимися на шоссе поблизости от аэропорта. Позднее в минобороны признали, что он упал при приземлении.
По предварительной информации, самолет доставлял новые банкноты, предназначенные для пополнения Центрального банка Боливии. Для разгона толпы, бросившейся собирать купюры, пришлось применить слезоточивый газ. Боливийский ЦБ призвал тех, кто похитил банкноты, сдать их, пояснив, что деньги недействительны, так как не были введены в обращение.
Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Боливийцам рекомендовали сдать собранные на месте крушения самолета деньги
© 2026 МИА «Россия сегодня»
