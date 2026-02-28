В результате падения самолета на дорогу в Боливии погибли 15 человек

"На данный момент подтверждено, что пострадали 28 человек, 15 погибли", — сказала она журналистам.

Власти изначально утверждали, что самолет при посадке выехал за пределы ВПП и столкнулся с автомобилями, находившимися на шоссе поблизости от аэропорта. Позднее в минобороны признали, что он упал при приземлении.

По предварительной информации, самолет доставлял новые банкноты, предназначенные для пополнения Центрального банка Боливии. Для разгона толпы, бросившейся собирать купюры, пришлось применить слезоточивый газ. Боливийский ЦБ призвал тех, кто похитил банкноты, сдать их, пояснив, что деньги недействительны, так как не были введены в обращение.