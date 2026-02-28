https://ria.ru/20260228/samolet-2077331297.html
При падении самолета в Боливии пострадали минимум 20 человек
Минимум 20 человек пострадали в результате падения военного самолета в Боливии, среди них много несовершеннолетних, сообщил директор пожарной службы Павел Товар РИА Новости, 28.02.2026
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости.
Минимум 20 человек пострадали в результате падения военного самолета в Боливии, среди них много несовершеннолетних, сообщил директор пожарной службы Павел Товар в эфире телеканала Unitel
"В настоящее время очень сложно подтвердить точное число пострадавших, поскольку многих эвакуировали на машинах скорой помощи, на частных автомобилях, другие самостоятельно добрались до медицинских центров. В северной больнице находятся около десяти пострадавших, еще десять — в южной. По нашим оценкам, общее число пострадавших составляет около двадцати человек или больше", — сказал он.
Директор отметил, что среди раненых много несовершеннолетних.
В пятницу самолет, принадлежащий ВВС Боливии
, упал на автодорогу в городе Эль-Альто. Минимум 15 человек погибли. Семь из восьми членов экипажа выжили, один числится пропавшим без вести.
Власти изначально утверждали, что самолет посадке выехал за пределы ВПП и столкнулся с автомобилями, находившимися на шоссе поблизости от аэропорта. Позднее в минобороны признали, что он упал при посадке.
По предварительной информации, самолет доставлял новые банкноты, предназначенные для пополнения Центрального банка Боливии. Для разгона толпы, бросившейся собирать купюры, пришлось применить слезоточивый газ.