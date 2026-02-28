Рейтинг@Mail.ru
При падении самолета в Боливии пострадали минимум 20 человек
04:54 28.02.2026
При падении самолета в Боливии пострадали минимум 20 человек
Минимум 20 человек пострадали в результате падения военного самолета в Боливии, среди них много несовершеннолетних, сообщил директор пожарной службы Павел Товар РИА Новости, 28.02.2026
При падении самолета в Боливии пострадали минимум 20 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Минимум 20 человек пострадали в результате падения военного самолета в Боливии, среди них много несовершеннолетних, сообщил директор пожарной службы Павел Товар в эфире телеканала Unitel.
"В настоящее время очень сложно подтвердить точное число пострадавших, поскольку многих эвакуировали на машинах скорой помощи, на частных автомобилях, другие самостоятельно добрались до медицинских центров. В северной больнице находятся около десяти пострадавших, еще десять — в южной. По нашим оценкам, общее число пострадавших составляет около двадцати человек или больше", — сказал он.
Директор отметил, что среди раненых много несовершеннолетних.
В пятницу самолет, принадлежащий ВВС Боливии, упал на автодорогу в городе Эль-Альто. Минимум 15 человек погибли. Семь из восьми членов экипажа выжили, один числится пропавшим без вести.
Власти изначально утверждали, что самолет посадке выехал за пределы ВПП и столкнулся с автомобилями, находившимися на шоссе поблизости от аэропорта. Позднее в минобороны признали, что он упал при посадке.
По предварительной информации, самолет доставлял новые банкноты, предназначенные для пополнения Центрального банка Боливии. Для разгона толпы, бросившейся собирать купюры, пришлось применить слезоточивый газ.
Автомобиль скорой помощи в Боливии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Семь из восьми членов экипажа разбившегося в Боливии самолета выжили
В миреБоливия
 
 
