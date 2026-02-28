Рейтинг@Mail.ru
Русофобия в Польше прет из всех щелей, заявил экс-генконсул - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/rusofobiya-2077332257.html
Русофобия в Польше прет из всех щелей, заявил экс-генконсул
Русофобия в Польше прет из всех щелей, заявил экс-генконсул - РИА Новости, 28.02.2026
Русофобия в Польше прет из всех щелей, заявил экс-генконсул
Русофобия в Польше "прет из всех щелей", снижения ее уровня не наблюдается, заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный консул РФ в Гданьске Сергей... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T05:08:00+03:00
2026-02-28T05:08:00+03:00
в мире
польша
россия
гданьск
сергей семенов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
https://ria.ru/20260218/polsha-2075121891.html
https://ria.ru/20260203/rossiya-2072000298.html
польша
россия
гданьск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, гданьск, сергей семенов
В мире, Польша, Россия, Гданьск, Сергей Семенов
Русофобия в Польше прет из всех щелей, заявил экс-генконсул

Экс-генконсул Семенов: русофобия в Польше прет из всех щелей

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Русофобия в Польше "прет из всех щелей", снижения ее уровня не наблюдается, заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный консул РФ в Гданьске Сергей Семенов.
Генеральное консульство России в польском Гданьске закрылось в конце декабря минувшего года по решению Польши. Чтобы не терять связь с россиянами и освещать консульскую тематику, Сергей Семенов принял решение создать блог в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Так, за два с половиной месяца на него подписались 13 тысяч человек, а некоторые "рилсы" набрали по 100 и 200 тысяч просмотров.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Госдуме призвали Польшу не рассчитывать на репарации от России
18 февраля, 09:30
"Их агрессивный настрой и русофобия прут из всех щелей… Тенденции на спад не просматривается. К сожалению, за эти годы лучше не стало. Напротив, польские власти делали все возможное, чтобы довести двусторонние связи до полного демонтажа. Нас и так на сегодняшний день связывают только дипломатические отношения", - сказал Семенов.
По словам дипломата, двусторонние отношения стран находятся на крайне низком уровне, а решение закрыть генеральное консульство - это очередной удар правительства по ним.
"Как гласит известная поговорка: "Никогда не может быть плохо настолько, чтобы не могло стать еще хуже". Есть куда ниже опуститься. Это удар, прежде всего, по людям, которые у нас обслуживались. К нам приходили тысячи людей - россияне, белорусы, украинцы. А сейчас они вынуждены ездить в Варшаву и стоять в длинных очередях. Потому что после закрытия генконсульств в Познани, Кракове и Гданьске осталось только посольство в Варшаве. Сроки ожидания, например, замены паспорта или доверенности существенно увеличились", - отметил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники полиции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ: сотрудника Минобороны Польши заподозрили в сотрудничестве с Россией
3 февраля, 17:13
 
В миреПольшаРоссияГданьскСергей Семенов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала