Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о расколе в НАТО из-за Арктики - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/rossija-2077344159.html
Посол рассказал о расколе в НАТО из-за Арктики
Посол рассказал о расколе в НАТО из-за Арктики - РИА Новости, 28.02.2026
Посол рассказал о расколе в НАТО из-за Арктики
Россия видит противоречия внутри блока НАТО в Арктике, в том числе по территориальным вопросам, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:52:00+03:00
2026-02-28T08:52:00+03:00
в мире
россия
арктика
норвегия
николай корчунов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819732_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_3473e3e488efd2e51b3437ab6e01cd5d.jpg
https://ria.ru/20260228/nauka-2077128110.html
россия
арктика
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819732_85:0:1120:776_1920x0_80_0_0_80fe4370aaba97cf4f89f08e61e013c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, арктика, норвегия, николай корчунов, нато
В мире, Россия, Арктика, Норвегия, Николай Корчунов, НАТО
Посол рассказал о расколе в НАТО из-за Арктики

Посол Корчунов: Россия видит противоречия по Арктике внутри блока НАТО

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Россия видит противоречия внутри блока НАТО в Арктике, в том числе по территориальным вопросам, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
«
"Отмечаем обострившиеся в последнее время противоречия по вопросам арктической повестки, включая территориальную проблематику, между арктическими странами НАТО", - сказал он агентству.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона также видит растущее стремление внерегиональных стран НАТО, в том числе Британии, Франции, ФРГ и Нидерландов, укрепить свою роль в Арктике.
«
"(Они – ред.) привносят туда напряженность и элементы противостояния, что не соответствует традиционному для региона духу сотрудничества", - заключил посол.
Метеорологическая обсерватория в Арктике - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Алло, на связи Арктика!". В России разрабатывают всепогодные лазеры
08:00
 
В миреРоссияАрктикаНорвегияНиколай КорчуновНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала