28.02.2026
08:17 28.02.2026
Взаимодействие с ЦАР в экономике отстает от политики, заявил посол России
Двустороннее взаимодействие в экономике РФ и ЦАР отстает от политики, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. РИА Новости, 28.02.2026
россия, цар, банги, александр бикантов, владимир путин
Россия, ЦАР, Банги, Александр Бикантов, Владимир Путин
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Двустороннее взаимодействие в экономике РФ и ЦАР отстает от политики, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов.
"Отношения между Москвой и Банги динамично развиваются, особенно в политической сфере", - сказал он.
Россия - Африка. Работа министерской конференции
Конфликт Россия — НАТО переносится в Африку, заявил посол ЦАР
15 февраля, 01:50
По словам посла, страны поддерживают откровенный и содержательный диалог на высшем политическом уровне.
Он напомнил, что в январе этого года состоялся телефонный разговор между президентами ЦАР и РФ Фостеном–Арканжем Туадерой и Владимиром Путиным.
"Наибольший потенциал для развития сотрудничества заложен в экономической области. К сожалению, эта сфера отстаёт от степени продвинутости политических отношений", - заключил он.
Французские военные в Кот-д'Ивуаре
Лавров оценил политику Франции в Африке
11 февраля, 12:58
 
Россия ЦАР Банги Александр Бикантов Владимир Путин
 
 
