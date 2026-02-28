https://ria.ru/20260228/rossija-2077340478.html
Взаимодействие с ЦАР в экономике отстает от политики, заявил посол России
Взаимодействие с ЦАР в экономике отстает от политики, заявил посол России - РИА Новости, 28.02.2026
Взаимодействие с ЦАР в экономике отстает от политики, заявил посол России
Двустороннее взаимодействие в экономике РФ и ЦАР отстает от политики, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:17:00+03:00
2026-02-28T08:17:00+03:00
2026-02-28T08:17:00+03:00
россия
цар
банги
александр бикантов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_e7ebbebba7bd87fe4d5b3dae5c5fef12.jpg
https://ria.ru/20260215/afrika-2074449726.html
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073632515.html
россия
цар
банги
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff0f2ec83c33994608e2108a3f1f23cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, банги, александр бикантов, владимир путин
Россия, ЦАР, Банги, Александр Бикантов, Владимир Путин
Взаимодействие с ЦАР в экономике отстает от политики, заявил посол России
Бикантов: двустороннее взаимодействие РФ и ЦАР в экономике отстает от политики