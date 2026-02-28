Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото

Взаимодействие с ЦАР в экономике отстает от политики, заявил посол России

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Двустороннее взаимодействие в экономике РФ и ЦАР отстает от политики, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов.

"Отношения между Москвой Банги динамично развиваются, особенно в политической сфере", - сказал он.

По словам посла, страны поддерживают откровенный и содержательный диалог на высшем политическом уровне.