https://ria.ru/20260228/rosaviatsija-2077405286.html
Росавиация выпустила рекомендации для полетов на Ближний Восток
Росавиация выпустила рекомендации для полетов на Ближний Восток - РИА Новости, 28.02.2026
Росавиация выпустила рекомендации для полетов на Ближний Восток
Росавиация сообщила, что выпустила рекомендации для авиакомпаний, летающих на Ближний Восток, по выбору обходных маршрутов, они действуют до 02.59 мск 2 марта. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:27:00+03:00
2026-02-28T13:27:00+03:00
2026-02-28T13:55:00+03:00
ближний восток
персидский залив
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22726/22/227262205_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_5400757d1c663861b2f8dca302994fbf.jpg
https://ria.ru/20260228/tasnim-2077405874.html
ближний восток
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22726/22/227262205_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_eb7fbf22ac3990789a3369116fc38b34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, персидский залив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Персидский залив, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Военная операция США и Израиля против Ирана
Росавиация выпустила рекомендации для полетов на Ближний Восток
Росавиация выпустила рекомендации для авиакомпаний, летающих на Ближний Восток