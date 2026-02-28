Рейтинг@Mail.ru
Росавиация выпустила рекомендации для полетов на Ближний Восток - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 28.02.2026 (обновлено: 13:55 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/rosaviatsija-2077405286.html
Росавиация выпустила рекомендации для полетов на Ближний Восток
Росавиация выпустила рекомендации для полетов на Ближний Восток - РИА Новости, 28.02.2026
Росавиация выпустила рекомендации для полетов на Ближний Восток
Росавиация сообщила, что выпустила рекомендации для авиакомпаний, летающих на Ближний Восток, по выбору обходных маршрутов, они действуют до 02.59 мск 2 марта. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:27:00+03:00
2026-02-28T13:55:00+03:00
ближний восток
персидский залив
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22726/22/227262205_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_5400757d1c663861b2f8dca302994fbf.jpg
https://ria.ru/20260228/tasnim-2077405874.html
ближний восток
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22726/22/227262205_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_eb7fbf22ac3990789a3369116fc38b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, персидский залив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Персидский залив, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Военная операция США и Израиля против Ирана
Росавиация выпустила рекомендации для полетов на Ближний Восток

Росавиация выпустила рекомендации для авиакомпаний, летающих на Ближний Восток

© РИА Новости / Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
Самолет Airbus-320 - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Марина Лысцева
Самолет Airbus-320. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Росавиация сообщила, что выпустила рекомендации для авиакомпаний, летающих на Ближний Восток, по выбору обходных маршрутов, они действуют до 02.59 мск 2 марта.
"Росавиация выпустила собственные рекомендации (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушного транспорта", - говорится в сообщении.
При выполнении полетов в государства Персидского залива им рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением всех мер безопасности и активном мониторинге рекомендаций авиавластей иностранных государств, добавила Росавиация.
"NОТАМ действует до 02.59 мск 2 марта", - уточняется в сообщении.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ сообщили об ударе Ирана по базам в Саудовской Аравии и Иордании
Вчера, 13:28
 
Ближний ВостокПерсидский заливФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала