15:12 28.02.2026
Richemont зарегистрировала два товарных знака в России
Richemont зарегистрировала два товарных знака в России
в мире, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), cartier
В мире, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Cartier
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБутик Cartier на Петровке в центре Москвы
Бутик Cartier на Петровке в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Швейцарская компания Richemont, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию поступили в июле 2025 года. Роспатент принял решение зарегистрировать их в феврале 2026 года.
Теперь под товарными знаками "Altiplano P" и "Panerai Submersible" компания сможет продавать в России часы, браслеты, серьги, кольца, броши и другие изделия.
Richemont владеет такими брендами, как Cartier, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels и другими. Компания приостановила свою деятельность в России в 2022 году.
Пугачева продлила право на товарный знак для работы в России
Вчера, 04:47
 
