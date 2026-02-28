https://ria.ru/20260228/reuters-2077419331.html
Посольство США в Катаре перевело свой персонал в режим укрытия и рекомендовало всем американцам в стране также укрываться, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 28.02.2026
