Посольство США в Катаре перевело свой персонал в режим укрытия - РИА Новости, 28.02.2026
10:02 28.02.2026 (обновлено: 14:30 28.02.2026)
Посольство США в Катаре перевело свой персонал в режим укрытия
Посольство США в Катаре перевело свой персонал в режим укрытия и рекомендовало всем американцам в стране также укрываться, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 28.02.2026
военная операция сша и израиля против ирана, сша, катар, израиль, в мире
Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Катар, Израиль, В мире
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Посольство США в Катаре перевело свой персонал в режим укрытия и рекомендовало всем американцам в стране также укрываться, передает агентство Рейтер.
"Посольство США в Катаре ввело режим укрытия для всего персонала, порекомендовав всем своим гражданам поступить так же до дальнейшего уведомления. Этот шаг был предпринят после того, как Израиль в субботу нанес превентивный удар по Ирану", - передает агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
 
