Очевидец снял кадры полета ракеты над Дубаем - РИА Новости, 28.02.2026
20:00 28.02.2026
Очевидец снял кадры полета ракеты над Дубаем
Очевидец снял кадры полета ракеты над Дубаем
Находящийся в Дубае гражданин РФ снял над городом ракету, летевшую предположительно в сторону столицы ОАЭ Абу-Даби, передав кадры в распоряжение РИА Новости.
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Очевидец снял кадры полета ракеты над Дубаем

Очевидец снял кадры полета ракеты над Дубаем, летевшей в сторону Абу-Даби

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Находящийся в Дубае гражданин РФ снял над городом ракету, летевшую предположительно в сторону столицы ОАЭ Абу-Даби, передав кадры в распоряжение РИА Новости.
На кадрах в вечернем небе над городом виден яркий огненный след ракеты. В конце записи он разделяется на три огненных шара, которые движутся к земле, после чего очевидцы предполагают, что боеприпас был сбит.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трамп следил за атакой на Иран из имения во Флориде
Вчера, 19:28
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Разрушенная школа в Иране после удара Израиля - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Тяжелая техника разгребает завалы школы на юге Ирана
Вчера, 19:56
 
