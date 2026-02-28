БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ утром в субботу было заранее проинформировано об ударах Израиля по Ирану, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
https://ria.ru/20260228/pravitelstvo-2077394400.html
Берлин заранее узнал о готовящихся ударах по Ирану
Берлин заранее узнал о готовящихся ударах по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Берлин заранее узнал о готовящихся ударах по Ирану
Правительство ФРГ утром в субботу было заранее проинформировано об ударах Израиля по Ирану, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:50:00+03:00
2026-02-28T12:50:00+03:00
2026-02-28T12:50:00+03:00
в мире
германия
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077393698.html
германия
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Германия, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Берлин заранее узнал о готовящихся ударах по Ирану
Правительство ФРГ заранее проинформировали о предстоящих ударах Израиля по Ирану
Флаг Германии. Архивное фото