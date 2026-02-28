Рейтинг@Mail.ru
Берлин заранее узнал о готовящихся ударах по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/pravitelstvo-2077394400.html
Берлин заранее узнал о готовящихся ударах по Ирану
Берлин заранее узнал о готовящихся ударах по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Берлин заранее узнал о готовящихся ударах по Ирану
Правительство ФРГ утром в субботу было заранее проинформировано об ударах Израиля по Ирану, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:50:00+03:00
2026-02-28T12:50:00+03:00
в мире
германия
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077393698.html
германия
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Германия, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Берлин заранее узнал о готовящихся ударах по Ирану

Правительство ФРГ заранее проинформировали о предстоящих ударах Израиля по Ирану

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ утром в субботу было заранее проинформировано об ударах Израиля по Ирану, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
"Федеральное правительство Германии было заранее проинформировано утром о военных ударах Израиля по Ирану", - говорится в разосланном журналистам сообщении.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке
Вчера, 12:48
 
В миреГерманияИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала