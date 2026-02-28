Россиянам рассказали о правилах проезда в турпоезде при ошибке в билете

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пассажир может поехать в туристическом поезде с ошибками в билете, но их должно быть не более двух, следует из правил, которые изучило РИА Новости.

Правила железнодорожных перевозок в турпоездах впервые появились в России . Они вступают в силу в России с 1 марта 2026 года. До этого своих отдельных правил у таких составов не было. Теперь там прописано все, что касается покупки и возврата билетов, посадки в поезд, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ и другие моменты.

"Пассажир допускается к проезду при наличии ошибки в фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, указанных в проездном документе (билете), включая перестановку местами соседних букв, или перестановку соседних цифр, или лишнюю вставленную букву, или лишнюю вставленную цифру, или пропущенную букву, или пропущенную цифру", - гласят правила.

"При этом допускается не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира, и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность пассажира, указанных в проездном документе (билете)", - указано далее в тексте.

Действующие правила, по которым осуществляется перевозка во всех российских поездах дальнего следования, содержат такие же допущения.

Железнодорожный туризм активно развивается в России в последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.