Россиянам рассказали о правилах проезда в турпоезде при ошибке в билете - РИА Новости, 28.02.2026
Туризм
 
13:53 28.02.2026
Россиянам рассказали о правилах проезда в турпоезде при ошибке в билете
Россиянам рассказали о правилах проезда в турпоезде при ошибке в билете
Пассажир может поехать в туристическом поезде с ошибками в билете, но их должно быть не более двух, следует из правил, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пассажир может поехать в туристическом поезде с ошибками в билете, но их должно быть не более двух, следует из правил, которые изучило РИА Новости.
Правила железнодорожных перевозок в турпоездах впервые появились в России. Они вступают в силу в России с 1 марта 2026 года. До этого своих отдельных правил у таких составов не было. Теперь там прописано все, что касается покупки и возврата билетов, посадки в поезд, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ и другие моменты.
"Пассажир допускается к проезду при наличии ошибки в фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, указанных в проездном документе (билете), включая перестановку местами соседних букв, или перестановку соседних цифр, или лишнюю вставленную букву, или лишнюю вставленную цифру, или пропущенную букву, или пропущенную цифру", - гласят правила.
"При этом допускается не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира, и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность пассажира, указанных в проездном документе (билете)", - указано далее в тексте.
Действующие правила, по которым осуществляется перевозка во всех российских поездах дальнего следования, содержат такие же допущения.
Железнодорожный туризм активно развивается в России в последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.
Холдинг РЖД в настоящее время имеет 120 железнодорожных туристских маршрутов: 77 дальних и 43 пригородных. Они охватывают 52 субъекта РФ.
